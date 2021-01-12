Известный беглец Молотков снова попал в поле зрения полиции: представился сотрудником СРФП

Больше 4 лет назад Игорь Молотков поднял на ноги всю полицию Вильнюса, когда сбежал из полицейского автомобиля в наручниках и с автоматом. 29-летний молодой человек, у которого 19 судимостей, образ жизни не меняет – он снова попал в поле зрения полиции. До сих пор его судили за кражи и хранение наркотиков, на этот раз Молотков занимался мошенничеством – пострадала бывшая известная прокурор (сейчас женщина уже на пенсии).

Молоткова подозревают не только в краже, но и в мошенничестве – он представился сотрудником Службы расследования финансовых преступлений, побывал дома у женщины и выманил у нее почти 2000 евро.

Кроме того, в отношении Молоткова возбуждено еще одно уголовное дело – за грабеж, поэтому он находится под арестом.

Судья Вильнюсской палаты Участкового суда Вильнюсского региона Вайда Синкявичене 12 января должна была рассматривать уголовное дело Молотковаи Гинтараса Гирдзюшаса (сайчас находится в колонии) - их обвиняют в мошенничестве, присвоении имени сотрудника СРФП, краже и похищении документа.

Заседание не состоялось, поскольку сотрудники Шяуляйского СИЗО, куда неожиданно перевезли Молоткова, не смогли обеспечить удаленную связь с обвиняемым - помещение для таких конференций было занято.

"Суд не располагает информацией о том, почему перед заседанием Молоткова перевезли из Правенишкской колонии в Шяуляйско СИЗО", - отметила судья.

Заседание суда пришлось отложить.

В ходе расследования выяснилось, что после освобождения из колонии Молотков искал заработок. Он не скрывал, что употребляет наркотики, а на их покупку нужны деньги.

"Никакой помощи социальных работников я не получил, поэтому начал красть", – оправдывался обвиняемый.

В июне прошлого года он пытался украсть 4 сковородки и термос (на сумму 233 евро), был задержан в магазине. Его приговорили к лишению свободы на 1 месяц.

После возвращения из колонии он снова совершил преступление. На этот раз нехарактерное. Молоткову удалось обвести вокруг пальца бывшего прокурора, которая сейчас на пенсии. Он позвонил женщине и сказал, что он - сотрудник СРФП, что в ходе расследования другого преступления задержали служащую банка, у которой обнаружили немало фальшивых денег и документы, подтверждающие, что она пыталась заложить чужой дом. Кроме того, он сказал, что есть данные о контактах женщины с сотрудницей банка и оказании ей помощи.

Экс-прокурор не имела никаких дел ни с какой служащей банка, но все равно разрешила коллеге сотрудника СРФП приехать к ней домой и даже дала пересчитать деньги, которые хранились у нее дома и якобы могли быть фальшивыми. Молотков не только пересчитал деньги, но и часть их забрал с собой, сказав, что это, возможно, "вещественные доказательства".

Кроме того, он украл и паспорт женщины.

Экс-прокурор поняла, что ее обманули, только когда мошенник ушел.

Молотков признал, что звонил женщине и приезжал к ней домой. Украденный паспорт он передал Гирдзюшасу. Были данные, что Молотков мог "работать" не один, но других подозреваемых не нашли.

Полицейские, которые расследовали это дело, были очень удивлены, узнав, что мошенники обманули прокурора с 40-летним стажем.

Молотков прославился больше 4 лет назад - 19 ноября 2015 года, сбежав из автомобиля, находившегося на территории полицейского комиссариата, прихватив с собой автомат. Беглец был в наручниках. На троллейбусе с автоматом он доехал до района Науйининкай, пошел к знакомым в общежитие на ул. Пелесос. Той же ночью он был задержан.

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