В декабре в Литве среднегодовая инфляция составила 1,1%

В декабре среднегодовая инфляция в Литве, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 1,1%.

По данным Департамента статистики, в декабре согласованный с другими странами ЕС показатель был на 0,1 проц. пункта меньше, чем рассчитанный по национальному индексу потребительских цен.

Согласованный годовой показатель инфляции (в декабре, по сравнению с декабрем 2019 года) составил 0,1%. Национальный годовой показатель достигал 0,2%.

Согласованная месячная дефляция (в декабре, по сравнению с ноябрем), как и национальный показатель, была близка к нулю.

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