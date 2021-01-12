Глава представительства ВОЗ в Литве: возможно, некоторые ограничения останутся в силе до конца года

Второй день подряд в Литве фиксируют снижение случаев коронавируса, однако говорить о послаблениях пока рано, считают эксперты. На вопрос, могут ли некоторые ограничения действовать весь год, глава представительства ВОЗ в Литве Ингрида Зурлите сказала, что мы должны проявлять осторожность и не забывать об ограничениях, которые действуют сейчас.

"Похоже, что так и будет. Вакцинация - важное орудие, мощное оружие, мы надеемся, что оно будет действенным, но надо иметь в виду, что хотя утвержденная вакцина активна, еще неизвестно, как она действует на сам вирус, его распространение, на какое время образуется иммунитет, поэтому важно наблюдать за системой вакцинации в каждой стране и обмениваться данными.

Конечно, ВОЗ указала определенные сферы, где нужно дополнительное исследование, но похоже, те меры, которые действенны сейчас, пока еще идет вакцинация - ношение масок, отказ от собраний, соблюдение дистанций – все это надо осуществлять, ведь надо иметь в виду и то, что появляются штаммы. Они отличаются более быстрым распространением вируса. Значит в этом году нам следует не забывать о тех средствах, которые нам хорошо знакомы", – сказала собеседница.

На вопрос, как ВОЗ оценивает борьбу всего мира с коронавирусом, собеседница сказала, что научный прогресс настраивает на оптимистический лад.

"Это был тяжелый год, с серьезными вызовами, но была и солидарность, сплочение стран, разных сфер, организаций, особенно подчеркивают большие достижения в научной сфере, за такое короткое время была создана вакцина, которая используется для массовой вакцинации – это большое достижение, хотя еще во многое надо углубляться, но такие моменты настраивают на оптимистический лад. Мы надеемся, что мы все еще учимся на пандемии, ведь после каждой волны мы учимся чему-то новому, хотя каждая волна приходит с неожиданными вызовами", – сказала Зурлите.

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