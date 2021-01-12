Гуога отказывается от мандата члена сейма Литвы

Член сейма Литвы Антанас Гуога отказывается от мандата члена сейма Литвы. Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьйошайтите во вторник подтвердила BNS, что комиссия получила его просьбу.

"После 16 ч. было получено заявление члена сейма Гуоги об отказе от мандата члена сейма", - сказала BNS Матьйошайтите.

По ее словам, Гуога просит аннулировать его мандат с 14 января, созвать в этой связи заседание комиссии, на котором он готов зачитать просьбу о прекращении его полномочий.

Гуога избран в сейм с оппозиционной Партией труда. После его отказа от мандата в сейм попадет оставшийся за чертой в партийном списке Артурас Скарджюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!