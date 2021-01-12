Председатель госкомиссии по литовскому языку пока не видит возможности для изменения названия Беларуси

Председатель Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) А. Антанайтис пока не видит возможности для обсуждения вопроса об изменении литовского названия Беларуси из-за ситуации в этой стране, но не исключает ее после смены режима Александра Лукашенко.

Он сказал, что комиссия "очень поддерживает белорусский народ, который борется за свободу", но с осторожностью относится к "вещам, которые зависят от политических обстоятельств", так как изменения названия официально не просит само государство.

"Возникнет очень много вопросов, прежде всего, и о том, что Украина - это Красная Русь, Россия - это Черная Русь. Так что придется отвечать, почему мы меняем только одно название. Все же названия государств - не политическая разменная монета. Может быть, после того, как этот бандит Лукашенко падет, Беларусь попросит нас изменить название точно так, как это сделала Грузия которая по-литовски теперь официально называется Сакартвело/Sakartvelas - ред.)", - сказал председатель ГКЛЯ.

А. Антанайтис также выразил понимание, что об этом просит лидер оппозиции и "избранная президент Беларуси" Светлана Тихановская, однако, по его словам, это может создать опасный прецедент.

"Может оказаться много государств, лидеры оппозиции которых или даже руководители которых попросят изменить названия, а это все же будет непросто. Я понимаю, что Светлана - избранная президент. Но все-таки давайте, наверное, подождем, пока ситуация успокоится", - сказал А. Антанайтис.

Сейчас в литовском языке существуют две краткие (традиционные) формы названия Беларуси - Baltarusija и Gudija.

После получения письма лидера белорусской оппозиции С. Тихановской министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился в ГКЛЯ по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны.

"Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большое значение в деле формирования самосознания белорусского народа", - подчеркнул Г. Ландсбергис.

В письме, которое министр ИД получил во вторник, С. Тихановская призывает изменить литовское название Беларуси на более близкую для этой страны форму, отмечая, что такое решение Литвы будет означать уважение к суверенитету соседнего государства и "поддержку языковой и культурной идентичности белорусского народа".

ГКЛЯ два с половиной года назад по просьбе МИД утвердила альтернативное литовское название Грузии - Сакартвело (Sakartvelas).

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