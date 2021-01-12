Эксперты: о послаблениях карантина говорить пока рано, но минимальные смягчения готовят

Несмотря на то, что два дня подряд в Литве фиксировали меньше 1000 новых случаев коронавируса, надеяться на послабления еще рано. Об этом Delfi сказали члены совета независимых экспертов, консультирующего правительство. Радоваться улучшению ситуации в Литве пока рано, но можно надеяться на некоторые смягчения карантина в приоритетных сферах.

На прошлой неделе эксперты представили 4 сценария. По нынешним показателям, Литва соответствует худшему сценарию Г (D). До сценария В (C) путь долог.

"В сценарии В ясно сказано, что должно быть не больше 500 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней. Что это значит? Это в течение 14 дней не должно быть больше 1000.

Доцент ВУ Паулюс Сруйбис сказал, что до 24 января сложно говорить о возможности послаблений.

"Конечно, желание жителей в связи с ослаблением карантина понятно. Но очень важна последовательность, чтобы люди знали, что будет дальше. Если мы объявили карантин до 31 января, похоже он продлится до этого дня", – сказал он.

Он сказал, что не видит возможности послабления карантина до 31 января. С ним согласился и ученый Вайдотас Землис-Балявичюс.

"Надо подождать. Количество больных снизилось, но количество больных в больницах только сейчас стало сокращаться. Пока больницы не войдут в нормальный режим, не смогут нормально работать, мы не можем говорить о послаблениях. Есть сигналы, что снижение надежное. С научной точки зрения мы это сможем подтвердить в конце недели. Нам нужны все данные", – сказал Землис-Балявичюс.

Вместе с 4 сценариями в начале недели представили и теорию социального пузыря. В случае сценария Г это позволит одиноким людям общаться с другим домашним хозяйством, если оба они уверены в отсутствии других контактов.

"Я считаю, что это должно работать в случае со сценарием Г. Я думаю, что это надо было сделать раньше, но было и другое мнение. Об этом уже сейчас говорят, это надо сделать, и это вполне реально", – сказал Скруйбис.

В условиях жесткого карантина Литва живет месяц, ведутся переговоры о небольших послаблениях, но пока решение не принято.

"Может и надо. Как раз сейчас решают вопрос зимних видов спорта, на улице. Но решение пока не принято", – сказал он Delfi.

Землис-Балявичюс сказал, что на послабления может рассчитывать только тот бизнес, который сможет гарантировать безопасность.

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал Delfi, что о смягчении карантина говорить пока поздно. А беспокойство вызывают и мутации вируса.

"Сценария В в ближайшее время не будет, до него еще далеко. Я думаю, ситуация стабилизировалась. Но говорить, что мы встали на рельсы и мчимся вниз - еще рано", – сказал он, напомнив о британском штамме.

"Мы видим улучшение, но оно не такое, чтобы можно было говорить о послаблениях, больницы еще переполнены. Мы видим и угрозу из Великобритании. По всей Европе распространяется новый штамм, количество новых случаев может резко подскочить, как это было в Ирландии и Великобритании", – сказала прогессор ЛУМН Рамуне Каледене.

Она сказала, что готовит предложения в связи с некоторыми послаблениями.

"Могут быть некоторые послабления. ока об этом не могу говорить, заседание состоится 17 января, на нем будут представлены предложения", – сказала Каледене.

"Я не хочу говорить конкретно, но ждать каких-то существенных перемен еще рано. Может, будут небольшие изменения. Это объект дискуссии. Рассматривают пакет смягчений, но пока обсуждают, позволяет ли ситуация их ввести", – сказал Станкунас, заметив, что это касается ограничения движения между муниципалитетами.

Землис-Балявичюс отметил, что в рамках улучшений эпидемиологических показателей, может, и стоит обсудить смягчения режима сообщения.

"Когда мы увидим снижение показателей, запрет на сообщение между муниципалитетами будет снят. Но надо следить за ситуацией: если ослабив контроль, мы увидим, что количество случаев растет, будем знать, что эта мера существенная. Большинство людей сознательно соблюдает правила. Но реальный физический контроль намного серьезнее, чем просто информирование о запрете по телевидению", – заметил ученый.

Скруйбис напомнил и о ситуации с общеобразовательными учреждениями. Как приоритетную сферу образование представила и Каледене.

"О любых послаблениях надо думать тогда, когда хотя бы частично откроются школы. (…) Мы говорим о начальных классах, им тяжело, о выпускниках, ведь им надо готовится к экзаменам", – сказал Скруйбис.

"Мы завтра планируем обсуждать вопрос образовательных учреждений, это очень важный вопрос, может, будут приняты какие-то решения об изменении ограничений, но в ближайшее время не будет ограничений, которые коснутся всех людей. Я думаю, что приоритет - система образования, это чувствительное место. Если мы начнем вводить и другие послабления, то начнется рост новых случаев", – заметила Каледене.

Скруйбис сказал, что по данным Министерства образования, около 10% детей испытывают трудности при удаленном обучении, у них нет необходимых условий. Это около 25 000 учеников.

"Представьте, сколько детей выпадает из процесса, так мы увеличиваем разобщение. Это в основном дети из малоимущих семей, детей с другими проблемами. Когда они ходят в школу, есть шанс, что они получат профессию, образование", – сказал эксперт.

Скруйбис отметил, что семьи, которые создают детям необходимые условия для удаленного обучения, больших потерь не понесут.

"Но 10% выпадают. Поэтому я считаю, что о послаблениях можно говорить, когда откроются школы, это сценарий В. Если мы не можем открыть школы, как можем ослаблять другие условия", – сказал собеседник.

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