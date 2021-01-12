Жители Друскининкай просят помощи из-за санкций ЕС в отношении санатория Belorus

Во вторник работники затронутого санкциями Евросоюза (ЕC) белорусского санатория Belorus ("Беларусь") в литовском Друскининкай провели в условиях пандемии коронавируса символическую акцию с просьбой о помощи, адресованной центральным властям.

Они расставили у ограждения санатория десятки свечей, на ограждении вывесили плакаты с надписями: "Что будете делать с 400 безработными?", "Почему санкции применяются в отношении литовцев?", "Президент, защитите жителей Литвы, которые вас избрали", "Swedbank, может у вас слишком много клиентов?".

Рядом со входом была оборудована инсталляция с детскими колясками для инвалидов, как символ детей, лечащихся в этом санатории. На плакатах с фотографиями детей написано: "Это наши пациенты. Кто им предоставит помощь?".

"Работники санатория провели акцию для того, чтобы отстоять наши рабочие места. Мы обеспокоены тем, что слышим в новостях, читаем на информационных порталах. Мы не знаем, каким будет наш завтрашний день", - сказал журналистам председатель трудового совета санатория Владислава Шаруцкис, работающий в санатории воспитателем.

На прошлой неделе санаторий обратился к президенту, правительству и Сейму с призывом пересмотреть законность примененных в отношении санатория санкций ЕС, а также с требованием предоставить объяснения относительно будущего санатория.

В парламенте Литвы сейчас рассматриваются поправки, которые позволили бы выплатить специальные пособия увольняющимся из санатория работникам, однако некоторые работники санатория и оппозиционные политики сомневаются в эффективности такого решения.

"Нынешний вариант нас не устраивает. Мы протестуем против нынешнего принятия поправок к закону", - сказал Шаруцкис.

"Мы надеемся, что наши власти сформируют комиссию, в которую войдут представители нашего санатория, и будут найдены правильные ответы (...) Мы хотим, чтобы наши рабочие места сохранились", - добавил он.

Глава профсоюза Южной Литвы Solidarumas Арунас Лекавичюс говорит, что санкции ЕС, из-за которых сейчас страдают работники санатория, неэффективны.

"По мнению профсоюза, это выстрел себе в ногу, потому что мы жертвуем своими работниками (...) Вы знаете, какая в Друскининкай безработицы", - сказал Лекавичюс журналистам.

Он сказал, что просит помощи не только у литовских властей, но и у лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - чтобы санкции ЕС были пересмотрены.

"Мы также хотим обратиться к лидеру белорусской оппозиции Тихановской. В этом санатории лечатся белорусские дети. Видите, какие здесь пациента? Будет просьба и к ней как лидеру оппозиции, чтобы обратиться с Еврокомиссию (ЕК) по поводу пересмотра санкций", - сказал он.

Работники санатория могли остаться без зарплат, когда его счета в банке Swedbank были заморожены после введения ЕС санкций для действующего в администрации президента Беларуси Главного хозяйственного управления.

Это управление действует при Управлении делами Президента Республики Беларусь, которое является учредителем санатория, действующего в Литве в качестве общественного учреждения.

Литва применила исключение, чтобы работникам санатория, большинство которых является гражданами Литвы, были выплачены зарплаты. Из-за санкций зарплат за декабрь ожидало почти 400 работников санатория.

Случай с санаторием Belorus - первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции.

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