Находящаяся в больнице депутат парламента Литвы критикует власть: есть и другая сторона

Депутат литовского парламента Вилия Таргамадзе поделилась своим опытом и раскритиковала власти Вильнюса и представителей правительства Литвы, поблагодарила врачей, их помощников и волонтеров.

"Мое состояние улучшается. По крайней мере пока я так думаю. С помощью маски я могу дышать. Температура упала. Другие параметры – разные", – писала в фейсбуке Таргамадзе.

Политик поблагодарила врачей, их помощников и волонтеров.

"Работа у них тяжелая и ответственная. Работают они искренне, стараются помочь. Врачи стараются, но эта болезнь незнакомый феномен. С ней постоянно должна бороться и иммунная система человека. (…) Болезнь коварная. Будьте осторожны, берегитесь и берегите других", – писала депутат.

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Она критиковала мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

"Я должна констатировать, что мэр со своими работниками как следует не подготовился ко второй волне. Сейчас Ремигиюс Шимашюс с вашего лица должна исчезнуть улыбка, начните работать. Пиар и логорея - не те инструменты. Когда мне стало лучше, я каждый день думаю об Островце. Разве можно доверять такому мэру? Человек не выполняет свои прямые обязанности – ко второй волне не подготовились. (…) Не надо это скрывать от общества. Есть другая сторона. Это от врачей не зависит. Может, тогда мэр поймет, что это не то же, что пиар с бензопилой у реки. Запах мусора вильнюсцы тоже помнят", – писала Таргамадзе.

Она информировала о положении и главу Минздрава Арунаса Дулькиса.

"Ответил. И что? Я ни на что и не надеялась. Уже на той службе было много проверок. Ситуация улучшилась? А на эту должность его назначили как человека, который знаком с реальной ситуацией. К сожалению…", – констатировала депутат.

Она напомнила, что в больницу, где она лечится, приезжали и президент Гитанас Науседа с супругой.

"Но, что происходит на деле они не видели. У меня пока нет сил, чтобы делиться замечаниями. Поверьте, есть другая сторона. Об этом позже. А шимашюсам, дулькисам, президенту предлагаю представить, что это – полежать на сломанной койке. Починить помогли врачи. Но, может, вы знаете, что при воспалении легких надо лежать полусидя. Ответьте, за такой беспорядок боролись на заре Независимости или за скотный двор? Они боролись за свободу, Родину, но не за такое отношение к ним. Интересно, когда появится достаточно приличия, чтобы извинились перед жителями Литвы и начали работать, а не пиариться и не болеть логореей? Это налогоплательщики, граждане Литвы. Они не заслужили такого отношения. Я подчеркиваю – говорю не о врачах, не о волонтерах, а о безответственности политиков и чиновников", – писала Таргамадзе.

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