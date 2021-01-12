Литва получила первую партию вакцины Moderna – 2,4 тыс доз

В Литву была доставлена первая партия вакцины от коронавируса компании Moderna, в ней – 2,4 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.

"Отныне каждую неделю в январе и феврале планируются новые партии вакцин Moderna", – говорится в сообщении министерства.

Вакцины были доставлены автотранспортом из Бельгии в восемь утра понедельника. До полудня они поступили на склады Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ) и будут храниться там при температуре минус 20 градусов.

"Из помещений ЦЭСЗ вакцины будут доставлены в Каунасскую городскую поликлинику. Вакцина будет транспортироваться при температуре 2–8°C – в специальном оборудовании, обеспечивающем поддержание температурного режима и его отслеживание во время всей транспортировки", – сообщило министерство.

Дозы вакцины Moderna должны будут быть использованы в течение 28 дней.

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