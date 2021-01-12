"Отныне каждую неделю в январе и феврале планируются новые партии вакцин Moderna", – говорится в сообщении министерства.
Вакцины были доставлены автотранспортом из Бельгии в восемь утра понедельника. До полудня они поступили на склады Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ) и будут храниться там при температуре минус 20 градусов.
"Из помещений ЦЭСЗ вакцины будут доставлены в Каунасскую городскую поликлинику. Вакцина будет транспортироваться при температуре 2–8°C – в специальном оборудовании, обеспечивающем поддержание температурного режима и его отслеживание во время всей транспортировки", – сообщило министерство.
Дозы вакцины Moderna должны будут быть использованы в течение 28 дней.
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