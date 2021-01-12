Лишенному неприкосновенности Гражулису предъявлены подозрения в злоупотреблении полномочиями

Лишенному правовой неприкосновенности члену Сейма Пятрасу Гражулису предъявлены подозрения в злоупотреблении полномочиями, сообщила во вторник Служба спецрасследований (ССР).

По сообщению ССР, данные досудебного расследования позволяют обоснованно подозревать, что П. Гражулис с мая 2015 года по февраль 2017 года стремился получить и получал имущественную выгоду от компании Judex, действуя незаконно в интересах этой компании, и стремясь к тому, чтобы в связи с выявленными нарушениями этой компании не запретили экспорт за границу.

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"Есть предположение, что такими действиями член Сейма системно, длительное время пользовался своим статусом и влиянием представителя высшей власти, принижал престиж занимаемой должности, авторитет Сейма Литовской Республики и члена Сейма, нарушил принципы, закрепленные в Конституции и нарушил присягу члена Сейма – по этой причине государство понесло большой неимущественный ущерб", – говорится в сообщении ССР.

По данным службы, в мае прошлого года Каунасский окружной суд освободил от уголовной ответственности бывшего тогда руководителем компании Римантаса Кичаса, поскольку последний признал свою вину.

Досудебное расследование по делу проводят сотрудники Центрального управления ССР, расследование контролирует прокурор Департамента расследований оргпредступлений и коррупции Генпрокуратуры Литвы.

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