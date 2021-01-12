За минувшие сутки в Литве выявлены 902 новых случая COVID-19, умерли 27 человек

За минувшие сутки в Литве выявлены 902 новых случая COVID-19, умерли 27 человекa.

За минувшие сутки выздоровели 2937 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 161 348 случаев заражения коронавирусом, 95 627 человек выздоровели, 62 451 человек все еще болеют.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2272 человека.

За минувшие сутки также детализировано 13 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была зафиксирована раньше.

За минувшие сутки была взята 7601 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 751 038.

За сутки от коронавируса привит 1961 человек.

Всего от SARS-CoV-2 привили 24 995 человек.

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