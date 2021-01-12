В Литву поступила четвертая партия вакцины от COVID-19 – более 25 000 доз

BNS ru.DELFI.lt

В понедельник в Литву поступила четвертая партия вакцины от COVID-19, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer, в партии - 25 тыс. 740 доз.

Об этом информировала BNS в понедельник представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта. Первая партия вакцины поступила в Литву в конце декабря, в общей сложности страна получила уже более 66 тыс. доз вакцины. Сейчас проводится вакцинация медиков, других работников больниц, волонтеров, тяжелых больных. Во вторник начнется вакцинация подопечных и персонала больниц по длительному ходу и домов опеки. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: