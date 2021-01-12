Гомофобские заявления Успасских услышали и в ЕП: партия Макрона предлагает исключить его из числа либералов

Европарламентарии партии Эммануэля Макрона 11 января призвали либералов из фракции Renew Europe исключить литовского европарламентария Виктора Успасских за его гомофобские комментарии.

"Мы были шокированы, когда узнали о гомофобских заявлениях члена нашей политической фракции в ЕП из Литвы", – написала в твиттере группа Renaissance, объединяющая сторонников и членов партии Макрона во фракции Renew Europe. "Мы осуждаем эти заявления и просим начать процедуру исключения из фракции. Мы поддерживаем представителей ЛГБТИ в Европе", – сказано в заявлении.

Такой была реакция на видеотрансляцию Успасских в фейсбуке, во время которой он унизил представителей ЛГБТ, назвав их "педиками" и "извращенцами".

"Сегодня в некоторых странах опасно даже говорить, что ты человек обычной ориентации. Я не хочу, чтобы мои беседы, передачи комментировали всякие педики, потому что это передача не для них. Я говорю о педиках, извращенцах, о тех, у кого такая судьба, такая жизнь, это не их вина, что у них какое-то влечение, что они представляют мужчину в одежде как женщину. Большинство таких людей не рекламируют себя, но те, которые суют свой предмет под юбку и идут на улицу, кричат, - это педики, извращенцы (...)", – сказал в воскресенье Успасских.

11 января вечером BNS не удалось связаться с европарламентарием.

Недавно Успасских критиковали в Литве за заявления об антиковидной воде. Сейчас эту информацию расследует Государственная продовольственно-ветеринарная служба.

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