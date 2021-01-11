Цены в Литве: что больше всего подорожало и подешевело с 1995 года

"За 25 лет с 1995 года цены в Литве выросли вдвое, а средняя зарплата увеличилась почти в 9 раз, это значит, что общий рост цен был небольшим", – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. По его словам, с 1995 года в Литве больше всего подорожала аренда жилья и табачные изделия.

Как только Литва обрела Независимость, по словам экономиста, в стране наблюдалась серьезная гиперинфляция, цены тогда выросли на сотни процентов.

"Рост цен с 1995 года в целом не был большим, я бы даже сказал, что он был относительно небольшим. Если мы говорим об общей инфляции, то она составила 105%, значит с 1995 года цены выросли вдвое", – сказал Маурицас и заметил, что в Германии за это время цены выросли на 41%, а в ЕС – на 53%.

"А зарплаты в Германии увеличились на 57%, значит, покупательная способность выросла ненамного.

В Литве эта разница – огромная, ведь средняя зарплата увеличилась почти в 9 раз, а цены всего в 2 раза, значит, покупательная способность увеличилась в 4,5 раза", – сказал он.

С 1995 г., по данным Департамента статистики, больше всего в Литве подорожала аренда жилья - на 860%.

"Можно сказать, что цена на аренду увеличилась немного больше, чем зарплаты.

Зарплаты с 1995 г. увеличились на 778%. Что касается жилья, я думаю, это нормальная перемена, ведь эти расходы обычно увеличиваются на столько, на сколько растут доходы, по крайней мере в последнее время. (...) Надо радоваться, что стоимость аренды не растет больше, чем доходы.



Если бы у нас была статистика по Скандинавским странам, то там рост цен на аренду с 1995 г. был намного больше", – сказал экономист и заверил, что в целом не видит проблемы в связи с быстрым ростом цен на аренду.

На втором месте по росту цен находятся табачные изделия, они с 1995 г. подорожали на 765%. На третьем месте – вывоз мусора (762%).

За 25 лет подорожали и услуги перевозки пассажиров - на 425%, а также услуги ночлега - на 387%.

"Пиво с 1995 по 2020 г. подорожало в два раза, а мороженое – в 3 раза. Средняя зарплата "на руки" увеличилась почти в 9 раз (с 105 до 930 евро), мы можем купить в 4,5 раза больше пива и в 3 раза больше мороженого. Молоко подорожало на 90%", – сказал экономист.

Больше всего подешевели за это время автомобили, но, несмотря на то, что они стали на 52% дешевле, настоящее изменение цены иное.

"Это не подлежит сравнению, ведь 25 лет назад покупали другие автомобили. Я верь., что сейчас они на 50% дешевле, ведь сейчас такие не пользуются большой популярностью.

Я думаю, что сегодня литовцы тратят на машины не меньше средств, это я могу гарантировать. Да и сами машины другие. Появилась автоматическая коробка передач, компьютеры, беспроводные системы, поэтому сравнивать нельзя. А тут сравнивают технологически схожие автомобили, таких как 25 лет назад уже практически нет, цена на такие, несомненно, упала", – сказал он.



Согласно имеющимся данным, на 27% подешевела домашняя техника, обувь. Цена на обувь упала на 17%, а на одежду - на 5%. "Во-первых, сейчас выросла конкуренция. Но сейчас в Литве одежда все еще стоит дороже, чем в среднем по ЕС", – сказал Маурицас.

Он заметил. что больше всего цены в Литве выросли в 2005-2007 гг., с 2014-2015 гг стали дорожать услуги - из-за роста зарплат и введения евро.

Маурицас заметил, что людям кажется, что все дорожает, но при этом они не замечают, что растет качество товаров и уровень их жизни становится выше.

"Меняется корзина покупателя. Скажем, бытовую технику раньше покупали экономического класса, а сейчас у нас сотни магазинов, итальянские товары, а литовцы покупают технику самого высшего качества. Раньше компьютеры и телефоны покупали подержанные. Сейчас тоже такое есть, но больше покупают нового.

Жители покупают более новые автомобили. То же самое и с продуктами, раньше покупали докторскую колбасу, а сейчас и ассортимент в магазинах изменился. Появились экологические товары, где продукты дороже, есть свежевыжатые соки по 2 евро", – сказал экономист.

Он уверяет, что в целом рост цен, по сравнению с ростом доходов в Литве не был значительным.

"Рост цен составил 105%, значит, цены увеличились в два раза. А зарплаты увеличились почти в 9 раз. Литовцы сейчас живут качественнее и лучше. Конечно, точно цены никто не будет сравнивать, ведь многое меняется", – сказал он.

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