Паневежские инспекторы освободили прикованную к цепи косулю

10 января паневежский инспекторам сообщили, что мужчина принес из леса молодую косулю. Инспекторам удалось освободить животное. Составлен протокол о правонарушении, мужчине грозит штраф.

"Мы проверяли лес, когда получили сообщение о том, что человек несет косулю. Сначала мы думали, что животное убил браконьер, поэтому даже не уточнили, жива ли косуля. Мы помчались в указанное место. Поскольку находились недалеко, мы быстро добрались до указанной усадьбы", – рассказала представитель Паневежского департамента Манте Раманаускене.

В усадьбе был хозяин, который не скрывал, что принес косулю. В одной из хозпостроек животное обнаружили прикованным к цепи. Инспекторы освободили животное, осмотрели его и установили, что повреждений на теле нет.

Инспекторы осмотрели местность, никаких следов петель и запрещенных ловушек не было, человек поймал животное голыми руками.

Когда косуля пришла в себя, инспекторы выпустили ее в лесу подальше от усадьбы. Мужчине грозит наказание (штраф от 30 до 150 евро).

"Дикие животные должны жить в природе, на свободе. Какой была бы судьба сидящей на цепи косули?" – вопрошала Раманаускене.

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