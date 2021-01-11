"С приближением 30-летия советской агрессии 13 января против восстановившего независимость Литовского государства в информационном пространстве фиксируется повышенная эскалация этой темы и нарративов в поддержку России", – говорится в сообщении.

Аналитики Департамента стратегической коммуникации ВС в декабре выявили 320 случаев, которые имели черты негативной информационной деятельности. В ноябре таких было 308.

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Основной мишенью дезинформации была защита основ литовской конституции в связи с приговором по делу 13-ого января, членство Литвы в НАТО, внешняя политика нашей страны, энергетика и экономика.

"Больше всего распространялось информации о начатом Следственным комитетом России расследовании якобы незаконного приговора литовских судей по делу о событиях 13 января и обращения в структуры Интерпола по вопросу выдачи международного ордера на арест лиц, осуществлявших агрессию. Также была эскалация нарратива "свои стреляли в своих", с утверждением, что литовские власти якобы незаконно обвинили советских военных с тем, чтобы скрыть соучастие в гибели мирных жителей", – отметили они.

В данный момент муссируются также темы отношений Литвы с Россией и Беларусью, в которых пытаются сформировать негативный имидж Литвы, утверждая, что Балтийские страны и Польша вмешиваются во внутреннюю политику Беларуси, навязывают внешнее управление и дестабилизируют политическое положение.

В дезинформации Литву называют русофобским государством, агрессивная политика которого в отношении России будет усиливаться.

В декабре также произошла широкомасштабная кибератака, в ходе которой имели место незаконные подключения к сайтам 22 госведомств Литвы, на них были размещены ложные сообщения.

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