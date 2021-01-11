Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 36%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей повысилась на 36%, сообщает оператор системы Litgrid.

Он также отмечает, что в связи с похолоданием в Западной и Северной Европе вырос спрос на электроэнергию, а малое производство ветряной электроэнергии по всей Европе подняло цены.

С 4 по 10 января электроэнергия в ценовой зоне Литвы на Nord Pool стоила 53,7 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию выросла на 35% до 53,5 евро за мегаватт-час.

"С завершением праздничного периода на минувшей неделе были все пять рабочих дней, это отразилось и на потреблении, которое в Литве выросло, по сравнению с прошлой неделей, на целых 7%. Возросшему потреблению способствовали не только возврат на работу, но и понижении температуры воздуха", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Он также отметил, что, несмотря на большой спрос, на прошлой неделе ветряные установки производили значительно меньше электроэнергии в Литве и во всем Балтийском регионе, а также в Европе.

Потребление электроэнергии в Литве на минувшей неделе выросло на 7% и составило 246 гигаватт-часов. Производство в Литве выросло на 3%, а местные электростанции обеспечили 32% потребления электроэнергии в стране.

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