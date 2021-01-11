LTG Cargo основала компанию в Украине

В рамках реализации стратегии международного расширения литовская железнодорожная компания грузовых перевозок LTG Cargo (входит в группу Lietuvos gelezinkeliai), учредила компанию в Украине.

По сообщению группы, сначала LTG Cargo Ukraine будет предлагать услуги аренды подвижного состава, экспедирования, и прочие услуги в сфере грузоперевозок

"Предлагая современные и надежные перевозки грузов по железной дороге, мы можем стать соединительным мостом между бизнесом Литвы и Украины, и таким образом поощрять экономическое сотрудничество стран", – отметил в пресс-релизе гендиректор LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

Статьи по теме: LTG Cargo закупить электровозы почти на 200 млн евро

По его словам, компания хочет стать международным перевозчиком грузов в Украине с годовым грузооборотом около 300 млн тонн – в шесть раз больше, чем в Литве.

Летом прошлого года LTG Cargo учредила дочернюю компанию в Польше LTG Cargo Polska.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!