Православные Литвы не будут возобновлять публичные службы до конца января

Православные Литвы решили не возобновлять службы с верующими до конца января, заявил канцлер Епархиального управления Виленско-Литовской епархии Виталий Моцкус.

"В пятницу мы решили, что до тех пор, пока продолжится карантин, до 31 января, не будем допускать прихожан к (совместной-BNS) молитве", – сказал BNS В. Моцкус.

По его словам, службы с середины декабря проходят в удаленном режиме, они транслируются по интернету из Пречистенского кафедрального собора (Кафедрального собора во имя Успения Пречистой Божией Матери). Он отметил, что проблемой является то, что верующие не могут принимать участие в таинстве причастия.

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"Если смотреть с духовной стороны – продовольственные магазины никто не закрывал, поскольку без пищи тело жить не может. А без молитв, без причастия не может жить душа. Поэтому она постепенно слабнет. Проблема в том, что люди не могут принять причастие, но как есть, так есть", – сказал он.

Католическая Церковь Литвы сначала решила возобновить мессы с участием верующих с понедельника, но после критики на минувшей неделе изменила позицию. С середины декабря в католических храмах можно молиться частным образом, исповедоваться, или по договоренности со священником причащаться.

В Литве до 31 января действует введенный строгий карантинный режим. В этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничены передвижение и собрания людей.

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