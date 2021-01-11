Полиция Литвы проверит записи с камер стражей порядка: патрульные не должны ждать, когда на них нападут агрессивные лица

В минувшие выходные в интернете появилось видео из квартиры, в которую по вызову приехала полиция. Стражам порядка пришлось применить телескопическую дубинку и слезоточивый газ.

Часть видео в интернет выложили люди, находившиеся в квартире.

Что происходило до того момента, как начали снимать (а может снимали, но не передали этот материал), выяснится, когда проверят записи на видеокамерах, которые были на патрульных. Полицейские подтвердили, что они приехали по вызову - на шум жаловались соседи.

"В подъезде была кровь. Дверь открыла женщина с молодым человеком, у молодого человека была разбита губа. В квартире мы обнаружили еще 5 человек. Брюки на одном из них были порваны, значит был серьезный конфликт. "Когда мы стали выяснять ситуацию и личности собравшихся, в нашу сторону постоянно отпускали разные реплики, на вопросы не отвечали. Нам сказали, что празднуют возвращения друга с зоны. Мы хотели собрать данные и составить протокол о правонарушении - за несоблюдение требований карантина. Тогда нас стали снимать на видео, а вернувшийся с зоны молодой человек тихо сказал другим, цитируем: "от...м этих мусоров" Поскольку люди вели себя неадекватно, мы вызвали на помощь подкрепление. Молодой человек, которого ударили телескопической дубинкой, представлял реальную опасность, как и другие мужчины. С учетом ситуации, состояния нарушителей, их агрессивность, плюс, что это за люди - степень их опасности, было решено немедленно задержать их, что и было сделано. Женщина и девушка мешали нам, поэтому их оттеснили подальше. Вернувшегося из места заключения молодого человека держала другая девушка, но он постоянно ее отталкивал и пытался контактировать с нами, поэтому мы применили газ. В данной ситуации было принято решение задержать нетрезвых людей, которые неадекватно вели себя, пока они первыми не напали на нас", - указали сотрудники полиции.

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Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал Delfi, что если нарушения, допущенные полицейскими, очевидны, то расследование начинается сразу. Если есть сомнения в том, что были нарушения, уточняют обстоятельства нарушения (на это идет 10 суток). После уточнения всех обстоятельств, решают, есть ли основания для служебной проверки.

"Видеокамеры патрульных были включены с момента прибытия в квартиру. Сотрудники Службы иммунитета посмотрят отснятый материал", – сказал Матонис.

По мнению полиции, если слова полицейских подтвердятся, это означает, что они никаких нарушений не допустили – полицейские не должны ждать нападения со стороны агрессивных лиц.

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