"Р. Петрайтис не согласен с предложением министра", – подтвердила в понедельник BNS представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Айсте Шукста.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, встретившийся с главой НЦОЗ в пятницу, призвал его покинуть пост, глава центра должен был сообщить о своем решении до понедельника.

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Тогда А. Дулькис отмечал, что если Р. Петрайтис не согласится уволиться, то придется искать "другой путь" и прибегать к "более бюрократическим действиям".

Критика в адрес руководства НЦОЗ появилась, когда стало известно о более тысячи неучтенных смертей, связанных с коронавирусом. Р. Петрайтис утверждает, что такая ситуация сложилась не по вине возглавляемого им учреждения, а по причине того, что больницы не предоставляют информацию своевременно.

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