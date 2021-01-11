Главам муниципальных администраций поручено контролировать порядок вакцинации от COVID-19

В воскресенье министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сообщил в социальной сети "Фейсбук", что подписал решение, которым главам муниципальных администраций поручено контролировать вакцинацию от COVID-19 в учреждениях, учредителем или владельцем которых является самоуправление.

По словам министра, главам администраций поручено контролировать, чтобы во всех учреждениях вакцинация проходила согласно строго установленному порядку, прививки делались приоритетным группам населения, и чтобы их не получали люди, которые в эти группы не входят.

"При выявлении возможных нарушений правовых актов, названных в первом пункте этого решения, предусматривается начало правового процесса об административном правонарушении, проведение расследования административного проступка и составление протокола административного проступка или обращение в другие правоохранительные органы по поводу этого административного проступка согласно их компетенции", – указал министр.

Главы администраций при выявлении нарушений также обязаны незамедлительно, не позднее чем в течение одного рабочего дня, предоставить об этом информацию Министерству здравоохранения.

"Когда я взял на себя эту ответственность, я знал, что меня ожидают множество проблем. Приходится лишь сожалеть, что правительство и Министерство здравоохранения прилагают все усилия, чтобы в страну поступило как можно большое доз вакцин, и чтобы их получили прежде всего лица, отнесенные к приоритетным группам, но появляются злоупотребляющие этим, в момент, когда важнее всего единство и сознательность", – написал А. Дулькис.

Он также подчеркнул, что описанные СМИ случаи, когда были привиты медики, не имеющие на это право согласно порядку очередности, а также бизнесмены, связанные с медициной, "ничем не отличаются от присвоения или расхищения прочих общественных благ".

Министр также отметил, что абсолютно все процессы в системе здравоохранения не могут быть централизованы и контролироваться министерством.

"Приходится признать, что только сами лечебные учреждения знают, какие конкретно люди работают с пациентами, болеющими COVID-19, и какие люди отвечают установленным требованиям, вы должны доверять им", – добавил министр.

"Однако мы с командой вынуждены принять дополнительные меры, обеспечивающие прозрачность", – отметил А. Дулькис.

Говоря о возможных нарушениях порядка вакцинации в Клинике "Жальгирис" Вильнюсской университетской больницы, он отметил, что в субботу министерство обратилось к руководству клиники с просьбой предоставить объяснения.

"После получения ответа будет проведено собрание владельцев, на котором будет дана оценка представленной информации, при наличии правовых оснований будет проведено расследование возможных должностных нарушений со стороны руководства", - пояснил министр.

Министерство попросило дать письменное объяснение и Оперативный центр по экстремальной ситуации Шилальского самоуправления, поскольку появилась информация о том, что на станции скорой помощи от COVID-19 привиты и глава управляющей ею компании, и его близкие.

Расследование этой ситуации поручено Шилальскому районному самоуправлению как учредителю этого учреждения. Министр не исключил, что ответ может быть передан правоохранительным органам, и акцентировал, что подобные действия будут предприниматься по каждому выясненному нарушению.

Президент Гитанас Науседа назвал попытки получить вакцины вне очереди "позорным реликтом советского поведения" и потребовал более строгих и решительных мер для привлечения к ответственности лиц, нарушивших порядок вакцинации.

Президент должен встретиться с А. Дулькисом и премьером Ингридой Шимоните в понедельник утром, чтобы обсудить эту проблему.

Служба спецрасследований в субботу вечером сообщила о решении провести антикоррупционную оценку организации вакцинации от COVID-19, конкретные случаи службе поручила расследовать и Генпрокуратура.

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