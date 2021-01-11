За минувшие сутки в Литве выявлены 775 новых случаев COVID-19, умерли 32 человекa

За минувшие сутки в Литве выявлены 775 новых случаев COVID-19, умерли 32 человекa.

За минувшие сутки выздоровели 133 человека.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 160 446 случаев заражения коронавирусом, 92 608 человек выздоровели, 64 642 человек все еще болеют.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2232 человека.

За минувшие сутки также детализировано 3 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была зафиксирована раньше.

За минувшие сутки было взято 4269 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 742 958.

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