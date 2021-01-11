Премьер-министр Литвы переехала в Турнишкес

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните переехала из своего дома в резиденцию в Турнишкес.

"Да, я должна была переехать и сделала это несколько дней назад", – сказала она 8 января порталу 15min.lt. Премьер сказала, что сделала это для удобства работы охранников.

"Когда охранников стало больше, когда ты понимаешь, что тебя должны охранять круглосуточно, тогда не хочется, чтобы люди ютились в каком-то закутке у забора во временной постройке, – как я и говорила - эти инвестиции, которые требовались, по моему мнению, бессмысленные, кроме того, людям было бы неудобно работать, – вот я и переехала", – сказала она.

По словам Шимоните, резиденция в Турнишкес для нее велика.

"Есть такие места, куда я даже не заглядывала", – сказала премьер.

На вопрос, не требуется ли провести ремонт в резиденции, Шимоните ответила - нет, но заметила, что когда она туда приехала, в резиденции не было горячей воды.

Бывший премьер Саулюс Сквернялис в резиденцию не переезжал, он жил в своем доме в деревне Смигляй (Вильнюсский район).

Глава Литвы Гитанас Науседа также отказался переезжать в Турнишкес, он остался в своем доме.

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