Новый рейтинг: впечатляет позиция Шимоните и скачок Партии свободы

Результаты нового опроса общественного мнения в Литве показали впечатляющий кредит доверия избирателей премьер-министру Ингриде Шимоните и быстрый рост рейтинга Партии свободы. Опрос по заказу портала Delfi был проведен 10-20 декабря 2020 года компанией Spinter tyrimai.

Несмотря на то, что яркие перемены видны только в рейтинге Шимоните и партии свободы, видны и тенденции поддержки других партий.

Первую позицию рейтинга прочно занимает Союз отечества-Христианские демократы Литвы, стабилен рейтинг и у Литовского союза крестьян и зеленых (ЛЦКЗ), новые результаты не радуют социал-демократов, не слишком радужная картина и с рейтингом Движения либералов.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Если бы выборы в парламент проходили в следующую субботу, то на них победили бы консерваторы. С сентября рейтинг этой партии увеличился до 16,8% (в сентябре – 14,5%).

На втором месте идет ЛСКЗ - 14,2% (в сентябре – 14,1%).

На третьем месте - Движение либералов - 8,7% (6,7%).

На четвертое место вышла Партия свободы (8,4%, было 4,5%). Эта либеральная партия в рейтинге может обойти Движение либералов.

На пятой строке рейтинга осталась Партия труда (5,8%, было 7,2%).

Последними 5% барьер преодолели соцдемы (5,6%, было 8,4%).

Ниже 5% остается Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (3,3%, было 3,5%).

Еще 9,2% намеревались голосовать за другую партию, не голосовали бы 14,1%, не ответили на вопрос 13,9% респондентов.

"Скачок новой власти - естественное явление. почти всегда после выборов победителей оценивают хорошо", – сказал глава Spinter tyrimai Игнас Зокас.

Рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните вырос в два раза. В ходе опроса у респондентов спрашивали, кто, по их мнению, подходит на этот пост. В декабре ее фамилию назвали 36,6% участников опроса, в сентябре - 17%.

На втором месте остался бывший глава правительства Саулюс Сквернялис - 8,9% (в сентябре 11,2%).

На третьем месте – европарламентарий Вилия Блинкявичюте (3,4%, было 3,8%).

Далее идет спикер Виктория Чмилите-Нильсен - 2,7% (2%).

За ней следует бывший министр транспорта Рокас Масюлис - 2,5% (3,4%), далее лидер Партии труда Виктор Успасских (2,4%, было 3,9%).

Лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис остался на 7 месте - 2,2% (1,9%).

За ним следует лидер СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис - 1,9% (было 2,5%).

Потом респонденты назвали мэра Каунаса Висваьдаса Матийошайтиса (1,8%, было 2,5%), далее идет лидер Партии свободы Аушрине Армонайте - 1,7% (было 0,4%).

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