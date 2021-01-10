Лучший полицейский Вильнюса снова в центре внимания: в фейсбуке распространяют шокирующее видео дополнено комментарием полицейских

В воскресенье в социальной сети Facebook начали распространять видео, на котором зафиксированы действия вильнюсских полицейских Виталиюса Вайткявичюса и Ливиюса Саукявичюса во время задержания.

На видео слышен голос женщины, которая по-русски несколько раз спрашивает: "За что протокол?" Ей отвечают: "За невыполнения требований". Качество видео неважное, но после вопроса "какие требования?", слышится удар – один из полицейских телескопической дубинкой бьет мужчину и повторяет сказанные им слова.

Мужчина не оказывал сопротивления, он упал. Находившиеся в квартире стали кричать: "За что?", слышится плач женщины, а в это время мужчину бьют еще несколько раз. На видео видно, что в квартире находятся двое взрослых мужчин, одного из них полицейские положили на пол лицом вниз, а другой упал после удара и не встает. Испуганная женщина спрашивает: "Вы в порядке?".

Слышно, что в квартире есть и женщины, одна старшего возраста. Одна из женщина сказала, что снимает все на видео. "Полицейский бросает ей в ответ: "Снимай, уйди ты" и на вопрос женщины: "Разве я оказываю сопротивление?" тянет руку в ее сторону и несколько раз кричит "уйди в сторону".

Женщина постарше спокойно спрашивает: "Объясните мне, за что?", полицейские велят ей отойти и ничего не отвечают. Женщина пытается защитить людей, которые находятся в ее доме, говорит, что обратится в прокуратуру, что не позволит так обращаться со своими детьми.

Молодая женщина снимает происходящее. Вскоре снова начинается суматоха, женщина начинает кричать и плакать, что происходит не совсем понятно, но когда она выходит на балкон, говорит: "жжет глаза, могу я побыть здесь" – выяснилось, что полицейский применил слезоточивый газ. Второй полицейский уговаривает ее вернуться в комнату, говорит, что пока не хочет применять силу, говорит, что она должна подчиниться требованию.

Женщина старшего возраста не понимает, что же происходит и пытается выяснить, в чем дело.

Через пять минут полицейские успокоились, они попросили у молодой женщины документы и спросили, как она себя чувствует. В это время один из мужчин объясняет полицейскому, что он живет у друга.

Женщина старшего возраста объясняет, что все эти люди из квартиры никуда не выходили. Женщина вышла в подъезд, полицейские велели ей взять верхнюю одежду и сказали, что всем выпишут штрафы.

Один из лежащих на полу мужчин по-русски говорит что больше так делать не будет и просит не трогать женщин. Один из полицейских сказал в ответ, что не надо было вначале прыгать на глаза.

10 января вечером Delfi связался с пресс-секретарем Рамунасом Матонисом, который пока ничего не мог прокомментировать.

Он сказал, что в понедельник поговорят с полицейскими, которые выезжали по вызову, узнают, что это был за вызов и кто эти люди.

Официальный комментарий полиции появится после того, как выяснят все обстоятельства.

Комментарий полицейских

После появления статьи на Delfi, Департамент полиции представил позицию полицейских, которые приезжали по вызову.

"Мы приехали по вызову соседей, нам сообщили, что в квартире собралась компания, там конфликтуют, дерутся. В подъезде была кровь. Дверь открыла женщина с молодым человеком, у молодого человека была разбита губа. В квартире мы обнаружили еще 5 человек. Брюки на одном из них были порваны, значит был серьезный конфликт.

"Когда мы стали выяснять ситуацию и личности собравшихся, в нашу сторону постоянно отпускали разные реплики, на вопросы не отвечали. Нам сказали, что празднуют возвращения друга с зоны. Мы хотели собрать данные и составить протокол о правонарушении - за несоблюдение требований карантина. Тогда нас стали снимать на видео, а вернувшийся с зоны молодой человек тихо сказал другим, цитируем: "от...м этих мусоров"

Поскольку люди вели себя неадекватно, мы вызвали на помощь подкрепление. Молодо человек, которого ударили телескопической дубинкой, представлял реальную опасность, как и другие мужчины.

С учетом ситуации, состояния нарушителей, их агрессивность, плюс, что это за люди - степень их опасности, было решено немедленно задержать их, что и было сделано. Женщина и девушка мешали нам, поэтому их оттеснили подальше. Вернувшегося с зоны молодого человека держала другая девушка, но он постоянно ее отталкивал и пытался контактировать с нами, поэтому мы применили газ. В данной ситуации было принято решение задержать нетрезвых людей, которые неадекватно вели себя, пока они первыми не напали на нас", - указали сотрудники полиции.

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