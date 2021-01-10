В Литве составлен список призывников: два новшества, которые позволят отсрочить службу в армии

Директор Литовской службы призыва Арунас Бальчюнас в передаче "День на Delfi" сказал, что больших перемен в списке призывников в этом году нет, однако он представил два новшества.

"При составлении списков на этот раз особых новшеств нет. Все и прежде было также, призывной возраст не изменился. Может, есть одно новшество, связанное со списками - студенты, которые попали в списки прошлого года, но учились, отложили службу, и те лица, которые уже окончили учебу до 1 января, уже попали в списки этого года.

Другое новшество не связано с составлением списка призывников. Это связано с причинами отсрочки службы. Расширен список таких причин. Появились две новые причины: одна связана с беременностью сожительницы или супруги и временем ее пребывания в отпуске по материнству, а другая - наличие двоих и более детей до 3 лет. Больше ничего не изменилось", – сказал Бальчюнас.

Как известно, если лица, которые не хотят служить в армии и избегают этого. По словам Бальчюнаса, таких граждан ждут штрафы.

"Во-первых, я не хотел бы говорить, что они избегают службы. Иногда в силу человеческих причин, например, из-за нагрузки на работе человек не может вовремя появиться, позвонить, таких случаев немало. Многих привлекают к административной ответственности.

Есть такие, кто получает не один штраф. Полагается ответственность, штраф от 30 до 300 евро, но всегда учитывают обстоятельства. Это не значит, что всех наказывают. Если есть обоснованные причины, тогда вопрос обсуждается, но людей всегда просят звонить и представить ситуацию – главное коммуникация", – сказал Бальчюнас.

"Штраф постепенно растет, в первый раз назначается минимальный, если человек уплатил его в течение 14 дней, то он делится пополам - 15 евро, если призывник и дальше не выполняет требования, штраф увеличивается до 50, 90 евро", – сказал собеседник.

Бальчюнас сказал, что по-прежнему есть добровольцы. Список призывников составляет компьютер. В списках могут быть и те, кто записался в добровольцы, но если они подали заявку до составления списка, то они останутся в списке добровольцев и получат все бонусы.

Студенты вузов должны представить справки об обучении, если они не хотят прерывать учебу, или прервать учебу, отслужить в армии, а затем вернуться в вуз.

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