В Литве – усиленный контроль на дорогах: как жители соблюдают карантин

В субботу на блокпостах полиция развернула 1500 автомобилей, за нарушение правил карантина наказан 341 человек, информировал BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, из наказанных 141 был оштрафован за не выполнение ограничения, связанного с перемещением между муниципалитетами.

"В других случаях жители были наказаны за контакты с другими домашними хозяйствами, за то, что собирались в общественных местах и были без масок или неправильно надевали маски", – сказал Матонис.

В выходные во всей Литве работают усиленные наряды полиции, работают как стационарные, так и мобильные посты, закрыты въезды на курорты. Полиции помогают пограничники, сотрудники Департамента пожарной безопасности и спасения, Службы общественной безопасности и стрелки.

Матонис ранее говорил, что в выходные дни полиция будет больше использовать мобильные средства контроля.

Напомним, что в Литве движение между муниципалитетами ограничено до 31 января, однако этот порядок могут пересмотреть с учетом эпидемиологической ситуации.

С середины декабря на блокпостах полиция развернула около 50 000 транспортных средств. Люди могут ездить в другой муниципалитет только на работу, на похороны и к врачам. В одном автомобиле могут ехать два человека или члены одного домашнего хозяйства.

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