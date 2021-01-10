За минувшие сутки в Литве выявлены 1490 новых случаев COVID-19, умерли 24 человекa

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1490 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки выздоровели 226 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 159 672 случаев заражения коронавирусом, 92 453 человек выздоровели, 64 078 человек все еще болеют.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2197 человек. За минувшие сутки также детализировано 2 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была зафиксирована раньше.

За минувшие сутки было взято 8162 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 738 039.

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