Специалисты сравнили литовскую зарплату с немецкой: за 25 лет разница сократилась, но сейчас нагонять стало сложнее

С 1995 года средняя зарплата в Литве "на руки" увеличилась на 778%, а в Германии всего на 57%, таковы данные Литовского департамента статистики. По словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, такой рост обусловлен тремя основными факторами, а в будущем, если рост замедлится, это может привести к эмиграции и "утечке мозгов".

Согласно данным Департамента статистики, 1 января 1995 года средняя зарплата в Литве была 105 и составляла 7,9% от зарплаты в Германии (1331 евро).

"С 1995 г. рост зарплат в Литве впечатляет", – сказал Маурицас и заметил, что с 1995 г. по III квартал 2020 г. зарплаты в Литве увеличились почти в 9 раз, а в Германии - в 1,6 раза.

"Литовская зарплата от немецкой в 1995 г. отличалась больше чем в 12 раз. Сейчас разница - 2 раза. По данным за третий квартала 2020 г. литовская зарплата составляет 44,2% немецкой", – заметил экономист.

Маурицас сказал, что быстрому росту зарплат в Литве способствовало членство Литвы в ЕС, вступление в НАТО и введение евро в 2015 году.

"Рост зарплат в Литве с 2004 по 2020 г. был одним из самых быстрых в Европе", – заметил экономист, сказав, что догнать Германию по этому показателю будет непросто.

"Чем мы ближе, тем сложнее нагонять. Если взглянуть исторически, то Восточная Европа всегда была беднее Западной, и все перемены достаточно инертны, они не происходят внезапно. Резких перемен помогает добиться негатив по другую сторону баррикад, скажем, если на Западе произойдет падение, тогда мы сможем нагнать, но и тут большой вопрос, ведь мы очень зависим от них и всего несколько стран смогли совершить такой прорыв и догнать Запад", – сказал он и привел в пример Ирландию и Финляндию.

Что касается прогнозов, то, по словам Маурицаса, в этом году рост зарплат будет меньше, чем в прошлом из-за затянувшегося карантина - примерно на 4-5%.

"Если такого роста не будет, это вызовет разочарование в определенных слоях населения и снова побудит эмиграцию и утечку мозгов. Ведь зарплата, разница в них, все еще измеряется разами. Это может привести к стагнации и утечке мозгов.

В такую ситуацию попала Португалия, они рассказывают о том, какой хороший климат у них, но все равно жители уезжают. Чтобы обеспечить надежный рост зарплат и избежать эмиграции, надо, чтобы зарплаты отличались в процентах, а не в разы, нам надо повышать зарплаты", – заметил он.

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