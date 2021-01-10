Европа решает вопрос 1- и 2-центовых монет: предлагают округлять суммы

Евросоюз решает вопрос отказа от 1- и 2-центовых монет. Еврокомиссия в 2021 г. планирует исследовать влияние чеканки этих монет и обсуждает и два варианта, связанные с отказом от этих монет. Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене считает, что отказ от этих монет приведет к повышению цен и недостаче в сборе налогов, а специалисты Центробанка Литвы и экономист Тадас Повилаускас считают, что недолжно быть больших перемен.

ЕК будет решать, стоит ли во всем ЕС отказаться от монет достоинством в 1 и 2 центра при наличном расчете и округлять суммы до 5 центов.

До 11 января 2021 г. граждане ЕС и заинтересованные лица могут высказать свое мнение по этому вопросу.

Представитель ЦБ Литвы Эдита Лисинскайте сказала, что ЕК хочет провести консультации для решения дальнейших сценариев (1- й - это единые правила округления во всех странах ЕС, например, сумму на 1, 2, 6 или 7 центов округляются до 5, а на 3,4, 8 или 9 - до ближайшего числа с 0 (монеты будут принимать, но сдачу ими не будут давать), в результате 1- и 2-центовые монеты постепенно будут изъяты из оборота; 2-й - правила единые, но монеты будут полностью изъяты из оборота, обменять их можно будет только в кассах ЦБ).

По словам Лисинскайте, во всех случаях округлять будут не стоимость каждого товара, а стоимость всей покупки.

Она заметила, что самостоятельно такой принцип округления уже практикуют 5 стран - Исландия, Бельгия, Финляндия, Нидерланды и Италия. В этих странах 1- и 2-центовые монеты принимают, но сдачу ими не дают.

По данным ЦБ, ежегодно в стране чеканят большое количество 1- и 2-центовых монет - 51 млн. единиц или два вагона. В ходе консультаций ЦБ Литвы поддержал инициативу ЕК об округлении сумм и постепенном изъятии мелких монет из оборота. "Округление с постепенным изъятием этих монет из оборота сделало бы использование наличных более удобным, а цикл наличных более удобным и дешевым", - указал ЦБ, заметив, что окончательная его позиция по этому вопросу еще не сформулирована.

Чибирене уверяет, что, несмотря на все проблемы с использованием мелких монет, иметь бизнес и не пользоваться ими было бы сложно.

"Представьте, вы пришли в магазин и вам взвесили сколько-то граммов мяса или конфет. Стоимость килограмма - круглая сумма, во время взвешивания получается число с какими-то цифрами после запятой, тут и начинаются проблемы как платить? Если это наличка - надо округлять. в аппарат вбивается вся сумма, а кассир получит меньше, если округляют в сторону меньшего числа. А если за день таких платежей будет много? В кассе будет нехватка средств", – привела пример Чибирене.

По ее словам, тут не обойтись без изменения законов и перепрограммирования кассовых аппаратов - а это расходы бизнеса.

Чибирене заметила, что это может привести к росту цен на недорогие товары и некоторому изменению зарплат.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что тут есть больше плюсов, чем минусов, поэтому не стоит отвергать это предложение.

В числе достоинств он указывает снижение расходов на чеканку мелких монет. Кроме того, такое округление цен не увеличит инфляцию, а те страны, где такой порядок практикуют, не показали, что это приводит к росту цен. Он также напомнил, что такое округление коснулось бы только наличного расчета.

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