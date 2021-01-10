В Литве решают вопрос танка из Салантай: выяснили, что он может выстрелить

В поле стоит советский танк – в честь Сталина он был назван ИС-2. Многие посетители музея Орвидасов, по словам его хозяйки Пальмиры Бенюшене, сейчас смеются. "Люди говорят, что только сумасшедшие считают что танк может выстрелить", - удивлялась собеседница, рассказав, что после визита эксперта из Вильнюса (он приезжал летом) ждут решения, что же можно дальше делать с танком, пишет издание Pajūrio naujienos.

Решение застопорилось в муниципалитете, хотя комиссариат полиции Кретингского района в августе 2020 года указал деактивировать танк, который много лет стоял в Салантай как памятник погибшим военным и переданный горсоветом города в музей Орвидасов 24 августа 1991 года.

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В документе сказано, что в танке нет установленного в 1944 г. механизма пушки, нет прицела, канал пушки забит посторонними предметами. Специалисты Криминального центра Литовской полиции признали, что на момент оценки танк не мог стрелять, но если бы на нем установили все необходимое, провели ремонт и прочистили дуло, то теоретически он мог бы сделать один выстрел. Танк могли бы признать непригодным для стрельбы, если бы провели изменения в конструкции. Выяснилось, что эти изменения специалисты могут выполнить за... 5000 евро.

"Для бюджета нашего района - это немаленькая сумма, но мы загнаны в угол: танк требуют не только деактивировать, но и получить соответствующий сертификат, который выдают в соответствии с правилами, утвержденными генкомиссаром Литвы", – сказала представитель муниципалитета Сигуте Язбутене.

Заместитель Центра расследования криминальных преступлений Литовской полиции Гедрюс Бирмонтас сказал, что иного пути нет: "В Литве есть 43 компании, которые получили соответствующие сертификаты, они могут заниматься починкой и переработкой оружия. Потом мы проверяем выполненную работу, выдаем сертификат ЕС".

Он считает, что в случае с танком, все работы обойдутся в несколько сот евро.

Язбутене уверяет, что она звонила в одну из компаний, где ей сказали, что стоимость работ - 5000 евро.

Бенюшене вообще не может понять, кому потребовался танк, появившийся в музее благодаря ее покойному брату Вилюсу Орвидасу, и кто тот таинственный коллекционер, который затеял все эту возню. Именно адвокат этого таинственного коллекционера и обратился в Департамент культурного наследия, чтобы выяснить, числится ли этот танк в регистре культурных ценностей и заявил, что это опасное оружие – поэтому его нельзя хранить в поле.

Представитель Клайпедского отделения ДКН Лайсвунас Каваляускас сказал, что этот танк интересует коллекционеров, поскольку это единственный экземпляр танка этого образца в Литве, а может и во всех странах Балтии. Танк весит 46 тонн. В 1943 году он был создан для борьбы с немецким "Тигром". Предполагают, что танк из Салантай может стоить несколько сотен тысяч евро.

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