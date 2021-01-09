На ферме в Литве впервые подтвержден птичий грипп

В пятницу случай высокопатогенного птичьего гриппа подтвержден в Литве, на ферме по разведению домашней птицы, где содержалось 27 птиц.

Это первый в истории Литвы случай, когда грипп установлен на ферме домашней птицы, сообщила Продовольственно-ветеринарная служба.

Подозрения возникли после того, как на этой небольшой ферме в Каунасе пало несколько кур и индюков. Взятые образцы показали птичий грипп.

Чтобы установить, связан ли вирус с распространяющимся в Европе птичьим гриппом, образцы будут отправлены в лабораторию Евросоюза для дополнительных исследований.

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