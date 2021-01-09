Зимние развлечения вытащили литовцев из дома: несмотря на карантин, ринулись не только в парки, но и в ТЦ

ru.DELFI.lt

Žiemos pramogos karantino metu Foto: Skaitytojo nuotr.

Литовцы, которые соскучились по зимним развлечениям, несмотря на коронавирус, сбежали из дома на природу. Уже вчера читатели портала Delfi поделились фотографиями, на которых запечатлена толпа людей в популярном месте Вильнюса - возле парка Вингис. Молодые семьи с детьми наслаждались зимними играми и забыли о безопасном расстоянии и масках. Сегодня ситуация, похоже, такая же, более того, люди решили купить любимое зимнее снаряжение.

Читатели Delfi снова делятся фотографиями с того же места. Семей на природе меньше не стало, часть жителей забыла о безопасной дистанции и средствах защиты. Кроме того, в редакцию попали фотографии очередей в супермаркетах и ​​других торговых точках, где можно приобрести санки - популярные атрибуты зимних развлечений. Статьи по теме: Пятничный вечер в Вильнюсе: словно и нет никакого карантина Йонас Милюковас. Поражает беззаботность жителей, игнорирующих просьбы медиков и запреты властей Согласно действующим в Литве ограничениям, на открытом воздухе могут встречаться не более двух человек или люди должны быть из одной семьи. Также специалисты советуют избегать выхода из дома без надобности, тем более собираться группами. Необходимо надевать защитные маски для лица. Вчерашний вечер в Жверинасе: Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: