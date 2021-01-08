В Вильнюсе в пятницу вечером произошло несколько ДТП

В пятницу вечером в Вильнюсе у полиции было немало работы. Сообщают о ДТП, в которых пострадали люди.

В 20 ч. сообщили, что на ул. Жалюю Яжеру с дороги съехал и перевернулся автомобиль. Согласно сообщению, люди из машины выбрались сами, однако в автомобиле был двухлетний ребенок, которому потребовалась помощь врачей.

Полиция сообщила и о других ДТП в Вильнюсе, в которых пострадали люди.

В 19 ч. на Минском шоссе в столб и в заграждения врезался автомобиль VW. Пострадал малолетний ребенок, его доставили в больницу.

Сообщалось и о ряде ДТП на Неменчинском шоссе. Там автомобиль врезался в дерево. К счастью, помощь врачей никому не потребовалась В том же месте автомобиль BMW попал в яму, было повреждено транспортное средство.

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП с участием автомобиля компании CityBee на ул. Укмергес. Автомобиль врезался в столб и ограждения.

На ул. Тукстантмячё произошло массовое ДТП, там столкнулись тягач и три легковых автомобиля. Помощь врачей не потребовалась.

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