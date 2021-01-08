Людей призывают звонить близким и другим участникам январских событий и благодарить их за смелость и решительность. Видеозаписи бесед или фотографии участников событий предлагают загружать в социальную сеть с хештегом #LaisvėsSkambutis.
"Пандемия заставила приспосабливаться и переосмыслить деятельность. Мы не сможем встретиться у костров, петь вместе песни, взращивать поля незабудок и проводить другие мероприятия. Но мы не можем допустить, чтобы невзгоды затмили важные для нас события поэтому главным для нас остается единство. Давайте окажем внимание участникам январских событий, интересоваться историей и передавать ее будущим поколениям. Я очень рад, что к инициативе незабудок присоединяются не только жители Литвы, но и эмигранты, а также поддерживающие нашу страну иностранцы", – сказала организатор акции Эмилия Балодите.
Как и каждый год можно купить бумажные незабудки за символическую плату в магазинах Narvesen и киосках Lietuvos spaudа, а вышитые незабудки можно купить по интернету, их количество ограничено. Желающие могут бесплатно распечатать незабудки, прислав их через фейсбук.
Собранные в ходе акции средства пойдут на осуществление просветительской у гражданской деятельности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!