"Незабудка" и добровольцы Литовской армии приглашают виртуально вспомнить события 13 января

Несмотря на то, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в этом году мы не сможем торжественно вспомнить 30-летие событий 13 января, а официальные торжества отменены, организаторы инициативы "Незабудка" предлагают вспомнить День защитников свободы удаленно. Акцию в 8-й раз проводят вместе с добровольцами Литовской армии и предлагают смотреть запись о героях событий и участвовать в акции "Звонок свободы".

Людей призывают звонить близким и другим участникам январских событий и благодарить их за смелость и решительность. Видеозаписи бесед или фотографии участников событий предлагают загружать в социальную сеть с хештегом #LaisvėsSkambutis.

"Пандемия заставила приспосабливаться и переосмыслить деятельность. Мы не сможем встретиться у костров, петь вместе песни, взращивать поля незабудок и проводить другие мероприятия. Но мы не можем допустить, чтобы невзгоды затмили важные для нас события поэтому главным для нас остается единство. Давайте окажем внимание участникам январских событий, интересоваться историей и передавать ее будущим поколениям. Я очень рад, что к инициативе незабудок присоединяются не только жители Литвы, но и эмигранты, а также поддерживающие нашу страну иностранцы", – сказала организатор акции Эмилия Балодите.

Как и каждый год можно купить бумажные незабудки за символическую плату в магазинах Narvesen и киосках Lietuvos spaudа, а вышитые незабудки можно купить по интернету, их количество ограничено. Желающие могут бесплатно распечатать незабудки, прислав их через фейсбук.

Собранные в ходе акции средства пойдут на осуществление просветительской у гражданской деятельности.

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