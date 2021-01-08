Глава МИД предложил Тихановской учредить белорусское представительство в Литве

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пятницу предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской возможность учреждения Координационным советом информационного офиса, который бы мог получить признание правительства Литвы.

Министр отметил, что представительство такого рода могло бы получить статус, сходный с Информационными бюро Литвы, которые действовали за границей в годы советской оккупации.

Foto: J. Azanovas, URM

"Мы предложили возродить такую идею для представительства белорусов, которое бы получило не только неправительственный статус, но, возможно, правительство бы искало способы признать его как официальное информационное бюро, чем бы это ни было, это могло бы иметь более высокий статус, чем офис неправительственной организации", – сказал журналистам Г. Ландсбергис после встречи с С. Тихановской.

"Наше предложение - рассмотреть возможности учреждения офиса Координационного совета в Литве, но мы договорились, что еще вернемся к этому вопросу", – сказал глава МИД.

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