Литве грозят большие штрафы, министр предупредил жителей о проверках

Литва не осуществила требования в отношении подключения городов и других населенных пунктов к канализационной системе, поэтому ей грозят штрафы на сотни миллионов евро, напомнил министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас. Он сказал, что жителей, которые пользуются индивидуальными системами канализации в этом году ждут проверки.

"Литва опаздывает с осуществлением директивы об очистных сооружениях в городах. В 2017 году Еврокомиссия предупредила, что Литва не решила эту проблему в 54 населенных пунктах, где проживает больше 2000 жителей.

По данным на июль 2020 года, 38 500 жителей еще не подключены к системе, которая уже проложена", – сказал 8 января Гентвилас.

Министр напомнил, что на подключение жителей к центральной канализации из Европы было выделено 1,4 млрд. евро.

"Это по 500 евро на каждого из 3 млн. жителей, чтобы качество питьевой воды было хорошим. Ничего не предпринималось, решение проблемы затягивалось, поправки к законам не принимались, с муниципалитетами не говорили, с компаниями не общались, поэтому нас ждут большие штрафы, говорят о нескольких миллионах евро, – такие санкции ждут Литву", – сказал он.

Гентвилас сказал, что у него есть весть для жителей.

"Если вы пользуетесь индивидуальной канализационной системой, знайте, что к вам может прийти инспектор и поинтересоваться, как часто вы вывозите содержимое, попросить предъявить счета, доказывающие предоставление услуги. Мы проверим и компании, которые предоставляют услуги ассенизации", – сказал министр.

По его словам, Госконтроль сообщил, что к центральной канализации в Литве не подключены 300 000 жителей.

"В первую очередь у ЕК есть претензии к Кедайняй в связи с реконструкцией очистительных сооружений – плохо очищают стоки. Kėdainių vandenys в сентябре начала работу, а завершить ее планирует 22 января 2022 года, это значит, тогда проблема будет решена. Что касается неподключенных к сетям населенных пунктов, то в Вильнюсском регионе это Скайдишкес, Неменчине, Пабраде, Швенчёнеляй, Швенчёнис. Также такие муниципалитеты, как Биржай, Купишкис и Расейняй. Мы нашли ресурсы и просим, чтобы компании подавали заявки Агентству по заявкам в сфере окружающей среды в связи с подключением последних 5 м до дома", – сказал Гентвилас.

"Мы идем на территорию частной собственности, инвестируем во дворе у жителей, даже на последние метры предлагаем деньги программы Life ЕС", – сказал министр.

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