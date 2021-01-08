Пресс-секретарь Департамента полиции: в выходные курортные города будут закрыты

Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал, что после окончания праздничного периода полиция разворачивает меньше автомобилей, водители которых без уважительной причины пытаются попасть на территорию другого муниципалитета.

Однако он заметил, что во время выходных по-прежнему будет проводиться интенсивный контроль, будут устанавливаться как мобильные, так и стационарные блокпосты, а курортные города будут закрыты.

По словам Матониса, в последние 4 дня, по сравнению с праздничным периодом, развернули меньше водителей, но составили больше протоколов.

"За 4 дня развернули 1235 водителей, составлен 131 протокол", – сказал он.

Матонис заметил, что в выходные будут выяснять, куда направляются люди, пытающиеся пробраться на территорию другого муниципалитета, что они там делают.

Представитель Департамента полиции информировал, что в некоторых муниципалитетах в выходные будут установлены стационарные посты, а курорты будут закрыты.

"В выходные будет больше стационарных постов, курорты и взморье будут закрыты. Поэтому мы должны предупредить жителей, чтобы они не пытались проехать, придется возвращаться назад. Посты могут быть на въезде и выезде у других городов", – сообщил он.

Представитель Департамента полиции сообщает, что за последние дни зафиксировано 700 случаев нарушения карантина.

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