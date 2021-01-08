В январе-ноябре экспорт Литвы сократился на 4,9%, а импорт – на 10,2%

В январе-ноябре прошлого года экспорт Литвы составил 25,920 млрд евро – на 4,9% меньше, чем за тот же период 2019 года, импорт составил 26,383 млрд евро, или на 10,2% меньше. Экспорт одной лишь продукции литовского происхождения сократился на 7% до 15,349 млрд евро.

Дефицит внешней торговли Литвы в январе-ноябре составил 130,1 млн евро, сообщил предварительные данные Департамент статистики.

Сокращение экспорта вызвано уменьшением на 51% экспорта нефтепродуктов (количество в тоннах сократилось на 26,1%), наземных транспортных средств (13,9%), пластмассы и изделий из нее (на 9,1%). Сокращение импорта было обусловлено снижением поставок сырьевой нефти (на 24,1%), железа и стали (на 29,7%).

Главными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,4% в общей структуре экспорта), Латвия (9,4%), Германия (8,2%) и Польша (6,5%), главными партнерами по импорту были Польша (13%), Германия (12,3%), Россия (9,9%) и Латвия (7,8%).

Товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано в Германию (10,4%), Латвию (7%), Швецию (7%), Польшу (6,9%) и Нидерланды (6,6%).

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