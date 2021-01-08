Глава Минздрава Литвы подписал приказ о порядке вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подписал приказ о порядке вакцинации от COVID-19. В нем предусмотрено, что переболевших коронавирусом прививать не будут, а волонтеры, которые хотят быть привиты вне очереди, должны отработать не менее 16 часов в течение 14 дней.

В приказе сказано, что в первую очередь от коронавируса будут прививать медработников, которые в стационарах занимаются лечением больных коронавирусом и студентов, участвующих в оказании помощи и контактирующих с ковидными больными.

Затем привьют медиков, работающих в реанимациях и отделениях интенсивной терапии, а также врачей отделений скорой помощи в больницах, врачей Службы неотложной помощи и студентов, предоставляющих эти услуги.

Позже привьют тех работников медучреждений, которые предоставляют услуги пациентам из группы риска, например, химиотерапию и иммуносупрессивную терапию.

Далее будут прививать пациентов, находящихся в самой большой группе риска. Сюда входят пациенты с хроническими заболеваниями почек, с заместительной терапией функции почек. Потом – пациенты, которые перенесли трансплантацию органов или трансплантацию стволовых клеток.

Вслед за ними начнется вакцинация пациентов с онкогематологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию или которые уже прошли химиотерапию, пациенты, получавшие иммунотерапевтическое лечение, если после его окончания прошло не больше 24 месяцев. Затем в порядке очереди идут пациенты в иммунодефицитном состоянии, если применяется заместительная терапия иммуноглобулином.

Далее будут прививать всех работников медучреждений, которые участвуют в лечении больных COVID-19, а также волонтеров, которые в течение 14 дней подряд работают не меньше 16 часов.

Потом будут прививать работников здравоохранения системы Минобороны и Минюста, которые контактируют с больными. Затем – работников мобильных пунктов и температурных клиник.

Далее будут прививать пациентов, которым назначен паллиативный уход или пациентов хосписов и работников этих учреждений, потом – жителей и работников домов социальной опеки и людей, предоставляющих эти услуги на дому.

После этих групп будут прививать работников лабораторий, делающих тесты на COVID-19, включая процедуру взятия проб, потом – специалистов, которые занимаются эпидемиологической диагностикой COVID-19, если они ездят в места, где произошла вспышка болезни.

После вакцинации этих групп начнется вакцинация всех остальных работников системы здравоохранения, которые не попадают в вышеперечисленные категории. Затем будут прививать работников аптек.

После вакцинации работников медучреждений будут прививать жителей старшего возраста: сначала лиц 80 лет и старше. Потом будут прививать всех жителей старше 65 лет.

Далее будут прививать работников системы образования и людей, работающих с детсадовцами, дошкольниками, учениками младших классов и детьми со спецпотребностями.

Потом планируют прививать людей младше 65 лет, но у них есть хотя бы один фактор риска (в первую очередь будут прививать тех, у кого больше одного). Это пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию или активное лечение онкологического заболевания, больные диабетом с осложнениями, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями, больные с тяжелыми легочными заболеваниями, люди с хроническими заболеваниями печени, лица с ожирением.

После вакцинации людей из этой группы будут прививать работников, которые выполняют важные для общества функции - пожарных-спасателей, полицейских, таможенников, пограничников, военных, работников мест лишения свободы, учреждений в сфере образования, энергетики, пищевой промышленности.

После того как привьют людей из всех этих групп, начнется вакцинация всех остальных жителей, начиная с людей старшего возраста.

Согласно приказу, людей, которые в течение трех последних месяцев переболели COVID-19, прививать не будут, за исключением случаев, когда в организме этих людей нет антител.

Перед вакцинацией пациентов рекомендуют проверять на антитела и не прививать тех, у кого они есть.

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