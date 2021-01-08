Вильнюс укрыло снежным покрывалом, ожидается похолодание

ru.DELFI.lt

В пятницу с самого утра вильнюсцы могли любоваться роскошной картиной - город укрыт снежным покрывалом. По словам метеорологов, сегодня осадки возможны в большинстве районов, больше всего снега будет на востоке страны.

В субботу также прогнозируют снег и мороз - ночью 2-7, днем 1-5 градусов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!