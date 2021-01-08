В сообщении МИД отмечается, что Г. Ландсбергис обсудит с С. Тихановской вопросы дальнейшего сотрудничества и стратегии демократических сил.
"Прогресс демократии в Беларуси и право ее людей жить в свободном правовом государстве является одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики", – отметил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.
После состоявшихся в августе президентских выборов баллотировавшаяся на них С. Тихановская покинула страну и сейчас живет в Литве.
Оппозиция и Запад считают фальсифицированными выборы, на которых лояльные Александру Лукашенко власти объявили его победителем.
Протесты в Беларуси начались после выборов и продолжаются до сих пор.
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