Министр: временные экономические трудности из-за санкций в отношении белорусского режима оправданы

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что временные экономические трудности, связанные с санкциями в отношении белорусского режима, оправданы, поскольку права человека являются основополагающей ценностью.

"Мое ценностное мнение – временные экономические трудности оправданы, когда защищаешь права человека, свободы и общие основополагающие вечные ценности", – сказала министр экономики в интервью BNS.

"Любые санкции – будь это Беларусь, Россия или будь это Иран, любая страна в мире – имеют экономические последствия. Но они вводятся не зря – для того, чтобы мы защитили права человека", – сказала она.

По словам министра, у действий белорусского режима должны быть последствия, поэтому Литва поддерживает пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении белорусского режима.

По причине введенных санкций ЕС в декабре были заморожены счета действующего в Литве белорусского санатория Belorus ("Беларусь"), поскольку этот санаторий находится в управлении администрации президента Беларуси.

Белорусские власти также заявляют, что могут остановить экспорт нефти через Клайпедский порт и направить грузы в российские порты. Недавно "Белорусская нефтяная компания" решила не продлевать долгосрочный договор о перевозке грузов по железной дороге с литовской компанией LTG Cargo, однако продолжает перевозить грузы через Клайпеду по потребности и без обязательств.

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