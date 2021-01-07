Глава МИД Литвы обсудил двустороннее сотрудничество с госсекретарем США Помпео

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг обсудил по телефону двустороннее сотрудничество с государственным секретарем США Майком Помпео.

"США были, являются и будут одним из важнейших стратегических партнеров Литвы. Мы благодарны администрации этого государства за поддержку Литвы и надеемся, что внимание к региону не ослабнет и что в дальнейшем мы будет действовать сообща в деле обеспечения наших общих интересов в регионе", - сказал Г. Ландсбергис для пресс-релиза МИД.

Он также поблагодарил М. Помпео за личный вклад в развитие двусторонних отношений, безопасность в регионе Балтийского моря, в частности, министр призвал США и впредь укреплять военное присутствие в Литве, сотрудничество в НАТО.

Г. Ландсбергис в очередной раз озвучил обязательство Литвы выделять 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Как отмечает министерство, М. Помпео заверил Г. Ландсбергиса, что сотрудничество Литвы и США будет активно продолжаться и укрепляться.

Г. Ландсбергис такде попросил помощи США в связи с Белорусской АЭС (БелАЭС) и заверил, что правительство Литвы прикладывает все усилия к тому, чтобы электроэнергия с этой станции не попадала на рынок Литвы.

Беседа Г. Ландсбергиса и М. Помпео состоялась после беспорядков в здании Капитолия, когда Конгресс США утверждал победу на выборах Джо Байдена.

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