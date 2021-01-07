Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией нового президента США

Конгресс США после возникших беспорядков утвердил окончательные результаты президентских выборов, и Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией избранного президента США Джо Байдена.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите говорит, что завершающий срок полномочий президент США Дональд Трамп демонстрировал внимание к странам Балтии, к региону.

"Того же мы ожидаем и от избранного президента Дж. Байдена (...). Мы ожидаем конструктивного сотрудничества, особенно в областях безопасности и обороны", - сказала в четверг журналистам представитель главы государства.

"Для нас важны отношения с США, а они были очень тесными и в годы правления президента Д. Трампа", - сказала она.

Советник напомнила, что еще после выборов президента США, вместе с поздравлениями по случаю победы на них Г. Науседа пригласил избранного главу США Д. Байдены посетить Литву.

По словам А. Скайсгирите, есть признаки того, что администрация нового руководителя США склонна обсуждать с Евросоюзом (ЕС) "определенные соглашения".

"Мы думаем, что и Дж. Байден будет уделять большое внимание международным организациям, ЕС. Уже есть определенные признаки того, что есть желание общаться с ЕС, вернуться к столу переговоров относительно определенных соглашений, так что мы очень надеемся, что это будет хорошая, позитивная страница в нашем сотрудничестве с США", - сказала А. Скайсгирите.

По ее словам, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Дж. Байдена сейчас работают и над белорусским вопросом.

"Цель - вернуть США к тем темам, которые важны и для нас - "Восточное партнерство" (программа ЕС - ред.), Восточная Европа, в том числе и Беларусь", - сказала советник президента.

"Мы очень надеемся, что Америка, как и Литва, поддержит демократическую общественность Беларуси, ее желание стать свободными людьми, свободным обществом, в этом направлении уже ведется совместная работа", - добавила она.

Конгресс США в четверг подтвердил победу Дж. Байдена на состоявшихся в прошлом году выборах президента, однако позже, чем намечалось, из-за того, что в Капитолий ворвались сторонники Д. Трампа.

По словам Г. Науседы, в таких старых демократиях, как США, власть должна передаваться мирным путем, без кровопролития.

Инаугурация Дж. Байдена намечена на 20 января. После попытки штурма Капитолия Д. Трамп, отрицавший результаты выборов и свое поражение, пообещал "упорядоченную передачу власти".

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