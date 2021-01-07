В четверг на пресс-конференции об этом сообщила участковый прокурор Клайпеды Гина Скерсинските. По ее словам, вскоре дело должно быть передано в суд.
Как сказала прокурор, говорить о конкретных наказаниях ответственным за загрязнение руководителям и работникам Grigeo преждевременно, но деяния, в которых они подозреваются, могут повлечт наказание в виде лишения свободы до шести лет.
По словам Г. Скерсинските, кто из подозреваемых отправится в суд и будет ли среди них главный акционер группы Grigeo Гинтаутас Пангонис, выяснится после передачи дела в суд.
Она уточнила, что окончательное число подозреваемых - девять (восемь физических лиц и Grigeo Klaipeda).
По словам прокурора, пока нельзя назвать и конкретную сумму ущерба природе, так как она является главным объектом спора.
О загрязнении Куршского залива Grigeo Klaipeda стало известно в январе прошлого года - тогда прокуроры начали расследование о загрязнении залива неочищенными сточными водами.
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