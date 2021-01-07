Евростат: годовой рост объемов торговли в Литве в ноябре – один из наиболее заметных в ЕС

BNS ru.DELFI.lt

Garsių prekinių ženklų parduotuvė Druskininkuose Foto: DELFI / Modesta Meškė

Годовой рост объемов торговли в Литве в ноябре был одним из наиболее заметных в Евросоюзе (ЕС).

За год - в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года - объемы розничной торговли в Литве увеличились на 6,4%. Более заметным рост розничной торговли был только в Нидерландах (6,6%), Дании (8,7%) и Германии (8,8%), сообщил в четверг Евростат. В Латвии объемы розничной торговли за год увеличились на 1,4%, в Эстонии - на 6,2%. За месяц - в ноябре по сравнению с октябрем - объемы торговли в Литве упали на 0,4%, в Латвии - на 1,9%, в Эстонии они выросли на 1%. Во всем ЕС объемы розничной торговли за год в среднем сократились на 2%, а за месяц - на 5%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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