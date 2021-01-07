Перед 13 января парламент Литвы снова поднял вопрос возмещения нанесенного во время оккупации ущерба

Перед 13 января парламент Литвы (в этом году вспоминают 30-ю годовщину январских событий) снова поднял вопрос возмещения нанесенного оккупацией ущерба.

Представитель соцдемов Альгирдас Сисас во время правительственного часа обратился к лидерам правящих с вопросом, намерено ли правительство поднять вопрос возмещения ущерба, нанесенного Литве во время оккупации.

"Близится 13 января. В свое время ваша партия и парламент приняли закон о возмещении ущерба. Чаще всего о нем вспоминают, когда не вы бывали у власти. Намерено ли ваше правительство выступить с этим вопросом или будем молчать, пока этот вопрос не поднимет другое правительство?", – задал риторический вопрос соцдем.

"Обычно на риторические вопросы не отвечают", – пошутила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Но я отвечу: мы не забыли об этом вопросе. Он не будет забыт", – отметила она.

"Я хотел бы получить ответ на вопрос, будет ли правительство что-то предпринимать в этом вопросе", – переспросил Сисас.

Перед тем как передать слово министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, Шимоните высказала удивление в связи с тем, что этот вопрос всегда поднимают соцдемы, когда к власти приходят консерваторы.

По словам Ландсбергиса, принятый в 2000 г. остается в силе и его поднимают, когда появляется возможность.

"Это действующий закон и во всех форматах двухсторонних вопросов его поднимают. Только сейчас этих форматов немного в силу определенных обстоятельств", – сказал Ландсбергис.

Закон о возмещении ущерба, нанесенного во время оккупации, в Литве был принят в 2000 году. Комиссия установила, что нанесенный ущерб составляет около 20 млрд. долларов США.

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