Микроавтобус врезался в VW, а потом в столб.
56-летнего водителя VW на скорой помощи увезли в больницу.
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7 января, в 10.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Сукилелю, микроавтобус Fiat курьерской службы DPD, врезался в легковой автомобиль VW, водитель которого остановился у перехода, чтобы пропустить пешеходов.
Микроавтобус врезался в VW, а потом в столб.
56-летнего водителя VW на скорой помощи увезли в больницу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!