Микроавтобус службы DPD врезался в остановившийся у пешеходного перехода автомобиль

ru.DELFI.lt

7 января, в 10.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Сукилелю, микроавтобус Fiat курьерской службы DPD, врезался в легковой автомобиль VW, водитель которого остановился у перехода, чтобы пропустить пешеходов.

Микроавтобус врезался в VW, а потом в столб. 56-летнего водителя VW на скорой помощи увезли в больницу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!