Микроавтобус врезался в VW, а потом в столб.

56-летнего водителя VW на скорой помощи увезли в больницу.

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